Winston Churchill teorízó como un científico sobre los extraterrestres

Winston Churchill escribió un ensayo sobre la vida extraterrestre en 1939, cuando Europa estaba a punto de entrar en la II Guerra Mundial, poco antes de convertirse en primer ministro británico.

"Yo, por una parte, no estoy tan inmensamente impresionado por el éxito de nuestra civilización aquí como para estar dispuesto a pensar que somos el único lugar en este inmenso universo que contiene seres vivos y pensantes", escribió Churchill en un ensayo recién descubierto "o que somos el tipo más alto de desarrollo mental y físico que jamás ha aparecido en la vasta esfera del espacio y el tiempo".

Además de ser primer ministro del Reino Unido durante los tumultuosos años de la Segunda Guerra Mundial, el estadista británico también fue un prolífico escritor y defensor de la ciencia. De hecho, fue el primer primer ministro en tener un asesor científico. Esos rasgos convergieron en el nuevo ensayo de 11 páginas sobre la búsqueda de la vida extraterrestre, descubierto en el Museo Churchill en Fulton, Missouri. Escrito en 1939 y se revisó ligeramente a finales de los años cincuenta.

El director del museo, Timothy Riley, muesta el documento al astrofísico Mario Livio, quien describió el trabajo y el acercamiento de Churchill a la ciencia en un artículo publicado este 15 de febrero en la revista Nature. El ensayo de Churchill estaba titulado

"¿Estamos Solos en el Universo?".

"Me sorprendió ver el título de este artículo, en primer lugar", dijo a Space.com Livio, jefe de la División de Ciencias del Instituto del Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial. "Y entonces lo leí y me quedé aún más asombrado, porque vi que este gran político está reflexionando sobre un tema científico real, un tema científico intrigante, [y] él está razonando sobre esto de la misma manera que un científico de hoy lo haría al respecto".

Churchill no era un científico, y cuando el político compuso el ensayo, Europa estaba al borde de la guerra, dijo Livio. "Y sin embargo, en ese momento, él encuentra el tiempo para contemplar tales asuntos y pensar en estas cosas tan claramente", agregó Livio.

En el ensayo, Churchill comenzó por definir la vida, caracterizando como cualidad más importante la capacidad de reproducirse. Eligió considerar "una vida comparativamente altamente organizada", que Livio dijo que es probablemente la vida multicelular. Churchill probablemente hizo esto para evitar la ambigüedad de cosas como los virus, que son capaces de reproducirse pero exhiben otras características que no son muy reales, dijo Livio.

Luego, Churchill discutió dónde buscar la vida: en lugares con agua líquida (o donde el agua líquida puede persistir, que es lo que los científicos llaman ahora la "zona habitable" alrededor de las estrellas).

"Entonces, dice, OK, una vez que hayamos definido la vida, ¿cuáles son los ingredientes necesarios para que exista la vida? E identifica el agua líquida como uno de esos ingredientes", dijo Livio. "Y eso es exactamente lo que hacemos hoy en día. Nuestras búsquedas de vida en el universo hoy en día se guían principalmente por el agua líquida".

En su ensayo, Churchill consideró el sistema solar, decidiendo que solamente Marte y Venus podrían haber cumplido esas condiciones. Los planetas exteriores son demasiado fríos, Mercurio es demasiado caliente por un lado y demasiado frío por el otro, y la luna y los asteroides tienen una gravedad demasiado débil para atrapar la atmósfera, Livio escribió, resumiendo el argumento de Churchill.

Luego, Churchill discutió la posibilidad de planetas fuera del sistema solar - exoplanetas - que aún no habían sido descubiertos. El modelo que él consideró, descrito por el astrofísico James Jean en 1917, predijo que la formación planetaria es muy poco probable que ocurra. (La teoría, que resultó incorrecta, describe planetas que se forman por el gas arrancado de una estrella cuando otra estrella pasa por ella).

"Pero lo bello es, entonces él dice, Pero espera, ¿quizás esta teoría está equivocada? ¿Por qué debemos pensar que esta teoría es correcta?" -dijo Livio. Churchill agregó que la abundancia de estrellas dobles sugiere que los sistemas planetarios podrían formarse comúnmente.

En el artículo, Livio cita el ensayo de Churchill: "No soy suficientemente presumido para pensar que mi sol es el único con una familia de planetas." Churchill continuó postulando que una gran fracción de esos planetas tendría el tamaño adecuado para mantener el agua en su superficie y tal vez una atmósfera, y que algunos estarían a la distancia correcta de sus estrellas para mantener una temperatura amigable para la vida.

"Esta cadena de lógica es asombrosa, en mi opinión, para un político", dijo Livio.

Livio dijo que Churchill veía el valor en la ciencia, pero el estadista tomó un enfoque matizado. Comprendía que la ciencia era necesaria para ganar el esfuerzo de guerra, pero también establecía un ambiente en el que la ciencia era importante por derecho propio, y quería que se usara para mejorar el mundo.

"Como resultado de eso, en la década de 1950, llegaron todos estos grandes descubrimientos", dijo Livio, citando hitos como encontrar la estructura del ADN y desarrollar la radioastronomía, que se derivó del trabajo con el radar. "Una vez que se generan el marco y la infraestructura para que la ciencia prospere, entonces vienen una variedad de descubrimientos".

Pero Churchill también enfatizó que la ciencia debe trabajar para avanzar en la humanidad, dijo Livio. "Más adelante en la vida, también entendió que uno no puede hacer la ciencia en lo que él llamaría un vacío moral", dijo Livio. "Es necesario integrar toda la investigación científica y los descubrimientos también en el contexto de los valores humanos, y una comprensión de la condición humana".

Livio enfatizó que hoy en día la ciencia tiene serios problemas para abordar, particularmente en relación con los recursos alimentarios, el cambio climático y las enfermedades. El enfoque de Churchill hacia la ciencia es necesario, dijo Livio.

"Todas estas [preocupaciones] requieren un aporte científico serio, por lo que deben existir los mecanismos para obtener ese aporte científico y el aporte científico correcto -que significa asesores científicos de alto nivel y la participación de los científicos en una variedad de decisiones relativas a algunos de esos desafíos ", dijo Livio. "Ciertamente no ayuda a evitar las ciencias, algunos de estos problemas pueden convertirse en desastres si no se hace nada".

En cuanto a la probabilidad de vida en otros planetas, en los últimos 20 años, los científicos han descubierto miles de planetas que orbitan otras estrellas y han dado grandes pasos para determinar las características de estos mundos de forma remota. Pero los investigadores todavía tienen que descubrir signos definitivos de vida en otras partes del universo, o visitar otros planetas en persona para buscar vida. Sin embargo, Churchill no quería poner límites a lo que el avance de la ciencia o la tecnología podría traer, dijo Livio.

Cuando habló de la posibilidad de viajar a otros planetas y cosas por el estilo, dice, bueno tal vez esto no sea posible hoy, pero dice: "Es imprudente establecer límites al progreso de la ciencia ", dijo Livio. "Cosas que hoy no son posibles, no deberías pensar que no serían posibles en el futuro".