La actitud del usuario influye en la cantidad de virus que infectan el ordenador

Un estudio, en el que también participan investigadores de la Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo, ha sido publicado en Journal of Risk Research , ha analizado cómo influyen la percepción del riesgo y las actitudes de los usuarios en las posibilidades de que un software malicioso infecte un ordenador. El equipo investigador, en el que participa la Universidad Politécnica de Madrid, busca herramientas que analicen los perfiles psicológicos de los usuarios para reducir el número de infecciones por virus informáticos.

La idea de que el usuario final es uno de los factores clave en la seguridad cibernética no es nueva. Numerosos expertos técnicos, gubernamentales y legales continúan advirtiendo sobre el peligro del uso de ordenadores e internet si no se siguen las normas de seguridad básicas en línea y son muchos los ciberdelincuentes que, conscientes de que muchos usuarios no siguen las normas más básicas de seguridad, intentan aprovecharse de la situación.