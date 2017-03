¿A qué actores preferiríamos como el padre de nuestros hijos?

La relaciones padre e hijo nunca has sido un camino de rosas que como todo en esta vida tiene sus momentos buenos y sus días malos sin embargo, un padre siempre ha estado ahí acompañándote en el difícil camino de la vida. La conocida web dating Meetic nos ha ayudado a celebrar el Día del Padre de una forma muy especial, preguntándole a los solteros y solteras españoles por temas muy variados acerca de esa persona que nos ha acompañado durante toda la vida con mucho cariño. ¡Veamos lo que han declarado! MI PADRE ES ÚNICO Y PERFECTAMENTE IMPERFECTO PORQUE...

Ante la pregunta ¿cuál es la imperfección que caracteriza a tu padre?, los solteros de entre 18 y 34 años lo tieneN claro, un 41% declara que su padre "se hace el graciosillo con mis amigos y mis nuevos ligues", mientras que un 30% dice que "es muy sobreprotector conmigo". Y es que está claro que los padres son los más duros a la hora de poner a examen a la pareja.

¿PERO PAPÁ QUE HACES AQUÍ? ¡QUÉ VERGÜENZA!

Situaciones vergonzosas que has pasado con tu padre hay muchas, pero siempre hay una que no se te olvidará en la vida. Para 4 de cada 10 encuestados el momento más vergonzoso fue cuando su padre les pilló viendo porno. ¡Tierra trágame! Para un 33% cuando le pilló in fraganti en la cama con un chico/a y para el 25% su momento más vergonzoso sin duda alguna se dio cuando mandó un mensaje 'caliente' a su padre por equivocación.

¿Y QUÉ PASA CUANDO SE TRATA DEL PADRE DE TU PAREJA Y ESE MOMENTO 'INCOMODO' DE CONOCERLO?

Ha llegado ese momento en el que tienes que dar un paso más en tu relación y conocer al padre de tu pareja. Para muchos este es un momento de pánico y buscan cualquier excusa en último momento para evitar este mal trago, pero ¿cuál es la excusa más utilizada por los solteros de Meetic? La mayoría (el 54%) suelen sincerarse y reconocer que no se sienten preparados para ello, sin embargo un 32% opta en cambio, por la socorrida excusa de: "No me encuentro muy bien, mejor otro día".

LLEGA EL MOMENTO DE HABLAR DE PAPÁS FAMOSOS, ¿CUÁL ES EL MÁS SEXY?

Dos actores internacionales han desbancado al resto de padres, Ryan Reinolds (35%) y Ryan Gosling (26%) han sido elegidos por las solteras españolas como los papás famosos más sexys del momento. Pero en este ranking también hay lugar para un español, en este caso el elegido ha sido el cantante David Bustamante (21%). El cuarto puesto de este ranking de papás guapos es para el futbolista Cristiano Ronaldo (18%).

ME GUSTARÍA QUE EL PADRE DE MIS HIJOS FUERA...

Son muchos los famosos que por el momento no han sido papás, que responderán las solteras españolas a la pregunta ¿cuál de estos famosos te gustaría que fuera el padre de tus hijos? Pues encontramos diferentes respuestas según la edad de quien responde. Las solteras de entre 18 y 34 años elegirían sin dudarlo al actor Mario Casas, a las solteras de entre 35 y 49 años les encantaría que el padre de sus hijos fuera el guapísimo actor Miguel Angel Silvestre, mientras que las mayores de 50 años han elegido al increíble actor estadounidense Leonardo DiCaprio.

Sea como fuere, nuestro consejo es que disfrutes al máximo de este día porque seguro que para ti, tu padre es el número uno en cualquier lista que se tercie.