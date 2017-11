La anatomía de una 'serpiente cósmica' revela la estructura de galaxias distantes

Un equipo internacional ha estudiado la imagen de una galaxia distante, a 6.000 millones de años luz de la Tierra, de apariencia deformada y estirada como si fuera una 'serpiente cósmica' por la acción de una fuerte lente gravitacional, que revela la estructura de galaxias distantes.

Los investigadores aún no comprenden del todo los mecanismos fundamentales que regulan la formación de estrellas en las galaxias, desde la materia interestelar hasta las nubes difusas distribuidas en el espacio, cuya contracción gravitacional conduce al nacimiento de estrellas dentro de grandes grupos estelares. Pero las observaciones de galaxias distantes han cuestionado el tamaño y la masa de estos viveros estelares distantes que, en gran medida superan a los de sus contrapartes locales.

El hecho de que la imagen de la galaxia fuente se repita cinco veces con diferentes resoluciones espaciales permite, por primera vez, realizar una comparación directa y establecer la estructura intrínseca y el tamaño de los cúmulos gigantes observados. Lejos de concluir que diferentes leyes se mantienen en el Universo joven y distante, el equipo internacional de astrónomos dirigido por UNIGE, que incluye investigadores del CNRS, las Universidades de Zurich y Lyon y la Universidad Complutense de Madrid, descubrió que los grupos gigantes no son, en realidad, tan grandes y masivos, tal y como sugerían anteriores observaciones realizadas con el Hubble, sino que son intrínsecamente más pequeños o están compuestos por componentes pequeños múltiples y no resueltos, algo que no fue posible probar directamente hasta el momento.