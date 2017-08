El asteroide que aniquiló a los dinosaurios podría haber llevado a la Tierra a dos años de oscuridad

Grandes cantidades de hollín, lanzadas al aire por los incendios forestales globales provocados tras el ataque masivo de asteroides de hace 66 millones de años, habrían sumido la Tierra en la oscuridad durante casi dos años, según una nueva investigación. Esto habría detenido la fotosíntesis, enfriado drásticamente el planeta, y contribuido a la extinción masiva que marcó el final de la era de los dinosaurios.

Estos nuevos detalles sobre cómo el clima podría haber cambiado dramáticamente tras el impacto de un asteroide de diez kilómetros de ancho se publican este lunes en 'Proceedings of the National Academy of Sciences'. El estudio, dirigido por el Centro Nacional de Investigación Atmosférica (NCAR, por sus siglas en inglés) con el apoyo de la NASA y la Universidad de Colorado Boulder, utilizó un modelo de computadora de clase mundial para dibujar un rico retablo de cómo las condiciones de la Tierra podrían haber observado el final del periodo Cretácico, información que los paleobiólogos pueden utilizar para comprender mejor por qué algunas especies murieron, especialmente en los océanos, mientras que otros sobrevivieron.