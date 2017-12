La automatización de procesos a través de robots será prácticamente universal en cinco años, según Deloitte

Más de la mitad de las organizaciones ya está inmersa en procesos de adopción de RPA

En concreto, el informe 'The robots are ready. Are you?' apunta que el 53% de las 400 empresas consultadas por la firma de servicios profesionales indica que ya están inmersas en procesos de implantación de RPA, a lo que se suma que un 19% adicional que tiene entre sus planes adoptar esta tecnología en los próximos dos años.