Ser community manager: mucho más que publicar 'tuits' ingeniosos

Todavía existen empresas que creen que un gestor de comunidades es tan sólo una persona que publica en Facebook, Twitter e Instagram, que contesta a los comentarios y que se pasa el día y la noche conectado a las redes sociales. Análisis, contenido o SEO son algunas de las labores que deben realizar estos profesionales. Mucho más que publicar 'tuits' ingeniosos, como aún creen muchos usuarios.

Las empresas toman cada vez más conciencia de la importancia de tener presencia digital y de la necesidad de contar con un 'community manager', convirtiéndola en una de las profesiones más demandadas de los últimos años y alzándose como la mejor pagada en Estados Unidos en 2015, según datos de Statista. IMF Business School ha querido analizar cuáles son las cinco funciones principales de estos profesionales en el día del Community Manager, celebrado el 23 de enero.

ANÁLISIS

Es una de las cualidades más demandadas para un buen 'community'. Realizar un seguimiento de qué está funcionando y qué no en los distintos perfiles sociales y plasmar los resultados en informes con métricas, que permitan a la empresa conocer los beneficios conseguidos. No sólo es importante saber manejar Google Analytics, sino también generar 'urls' 'trakeadas', realizar seguimiento de la competencia, etc.

CONTENIDO

Aunque el profesional use las mejores herramientas o análisis, si el contenido no es bueno la empresa no conseguirá 'feedback' de su audiencia. Para crear una información de calidad es necesario conocer las tendencias del momento y no hay mejor apuesta que analizar las propias redes para generar nuevas ideas e innovar, en la medida de lo posible.

SEO

Una buena estrategia de SEO es muy importante para posicionar una web, pero cualquier profesional debe saber implementar técnicas que influyan en el posicionamiento. Cómo realizar comentarios en otras comunidades o foros, generar enlaces sociales, incentivar a los usuarios a compartir los contenidos en redes sociales o calentar enlace, entre otras acciones.

MARKETING

Detrás del perfil social hay una empresa que quiere beneficios y las redes sociales pueden ser un medio para conseguir nuevos clientes. Por lo tanto, otra de las funciones del 'community manager' es dominar el 'inbound marketing' y saber aplicar acciones de marketing de atracción.

HERRAMIENTAS

Por último, es importante que los expertos en redes conozcan las herramientas más actuales y cómo usarlas para obtener los resultados buscados. "La revolución digital demanda nuevos perfiles, nativos digitales capaces de conocer y dominar las nuevas formas y canales de comunicación que existen gracias al desarrollo de las redes sociales", explica el CEO de IMF Business School, Carlos Martínez.