El 19 de marzo no dejes a tu padre sin lo último en tecnología. Creditea te da la solución.

Se acerca el Día del Padre y ya hemos preparado nuestro particular bazar de recomendaciones tecnológicas para este día especial. Si en este momento no dispones del dinero suficiente para hacer frente al pago de estos caprichos para papá, no te preocupes, porque webs de préstamos rápidos como Creditea pueden ser la solución.

Los créditos online que te ofrece esta compañía tienen como principal ventaja la rapidez y la flexibilidad, además de que se pueden solicitar desde cualquier lugar y con cualquier dispositivo. "Con rellenar un sencillo formulario, el sistema de Creditea analiza en tiempo real el perfil de cada cliente y le hace una oferta de financiación ajustada a sus necesidades y a su situación financiera", explica el director general de Creditea.es, Jorge Bardón. Creditea ofrece a sus clientes créditos y préstamos 'online' de hasta 3.000 euros, que son transferidos en menos de 15 minutos y pueden ser devueltos en un plazo de hasta en 36 meses. Frente a los bancos, que reclaman "requisitos, avales y garantías", Creditea "prioriza y da valor al cliente". "Confiamos en él y entendemos su situación y la necesidad urgente que tiene a la hora de pedir un préstamo", añade el director general de la financiera. Ahora, una vez solucionado el problema económico, lo que necesitas son ideas. Te dejamos una selección de gadgets de lo más apetecibles. 1. Xiaomi Mi Mix Este elegante 'smartphone' de la compañía china Xiaomi ha sido ideado por el prestigioso diseñador industrial francés Phillipp Starck. Presenta una gran pantalla de 6,4 pulgadas aunque más que por su tamaño destaca por su ausencia de marco, ya que ocupa un 91% del total de su superficie. Su precio varía desde los 648 euros de su versión de 128 gigas hasta los 745 euros que cuesta el modelo de 256 gigas y 6 GB de memoria RAM. 2. Samsung Gear Fit2 Si estás decidido a que tu padre se ponga en forma y podáis salir juntos a correr o montar en bici, la pulsera inteligente Gear Fit2 te lo pondrá muy fácil. Gracias al GPS y el pulsómetro integrado, esta smart band deportiva te permite monitorizar con precisión y sencillez cada entrenamiento en su pantalla curvada de alta resolución. Este dispositivos se puede adquirir por 199 euros. 3. Sony PlayStation VR Los cascos de realidad virtual de Sony, que tienen un precio 399 euros, supusieron un importante cambio en la forma de jugar a videojuegos en todo el mundo. El casco está diseñado para funcionar con la consola de última generación de la marca, la PlayStation 4, y es compatible con cientos de juegos que ya están en desarrollo. Una experiencia nueva, completamente inmersiva y novedosa con la consola de Sony que Times ha reconocido como uno de los grandes inventos de este último año. 4. Microsoft Surface Pro 4 Esta 'tablet' creada por Microsoft dispone de unas potentes características que la hacen especialmente indicada para diseñadores y aficionados. Su precio oscila desde los 749 euros del modelo de 128 gigas de almacenamiento y 4 gigas de memoria RAM hasta los 1.629 euros de la versión más completa, con 256 gigas de espacio y 8 Gb de RAM. 5. MacBook Pro Apple lanzó a finales de 2016 su última línea de MacBook Pro, sus portátiles más potentes. Existen dos versiones, de 13 y 15 pulgadas, con características variables que llegan hasta los 3,6 gigahertzios de procesador y 16 GB de memoria RAM. El modelo más básico tiene un precio de 1.699 euros, aunque los más completos llegan a valer hasta 3.000 euros. 6. Amazon Echo Este original dispositivo de Amazon es un altavoz inteligente que en su interior alberga Alexa, un asistente virtual con infinidad de aplicaciones de terceros que permiten demandar un coche a través de Uber o controlar las luces del hogar, entre otras tareas. Se puede adquirir a través de Amazon Estados Unidos por un precio de 179,99 dólares (unos 170 euros). 7. Mavic Pro Mavic Pro es un pequeño pero potente dron equipado con una cámara que permite grabar vídeo en resolución 4K. Cuenta con una autonomía de vuelo de 27 minutos, pudiendo volar distancia de hasta 7 kilómetros con una velocidad de hasta 65 kilómetros por hora. Su precio es de 1.199 euros. 8. Nintendo Switch La última consola de Nintendo, que salió a la venta el 3 de marzo, es un híbrido entre portátil y consola de sobremesa. Cuenta con varios videojuegos de sagas míticas como Super Mario y Zelda. Switch se ha puesto a la venta por un precio de alrededor de 320 euros. 9. Altavoz Bluetooth P5 de LG Si vas algo más justo de dinero, LG pone a disposición de los melómanos y los amantes del diseño, el altavoz inalámbrico P5. Su batería de 15 horas de duración y sonido HD para disfrutar de las canciones sin interrupciones. En este caso tendrás que desembolsar 99 euros. 10. GoPro Hero Session 5 Hero Session 5 es un completo modelo de cámara deportiva de la ya clásica marca GoPro. Con esta cámara puede grabarse en todo tipo de entorno, ya que es sumergible y su tamaño es más pequeño que el de una GoPro normal. Dispone de varios comandos de control por voz y permite grabar vídeo en 4K y realizar fotos de hasta 10 megapíxeles. Su precio es de 360 euros.