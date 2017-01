Los dominios web son una herramienta clave en el sector turístico: ¿Sabes cuánto se llega a pagar por uno?

Los dominios web son una herramienta clave en un sector como el turismo, cuyas ventas son ya mayoritariamente online y dependen de un buen posicionamiento en los buscadores. Esto provoca que los precios de algunos de ellos se disparen, llegando a alcanzar los 26.600 dólares, como fue el caso de 'hotelesbaratos.com' --o hasta 375.000 en el caso de 'broker.com'--.

"El sector turístico español tiene muchas oportunidades para seguir creciendo en sus ventas online, utilizando entre otras herramientas los dominios. En Sedo.com se pueden encontrar cientos de direcciones de Internet atractivas para ser usados en el sector turístico español como herramienta potente de marketing online, posicionamiento y comercialización directa a nivel nacional e internacional", explica Ana Subijana, country manager de Sedo para España y América Latina.

En el marco de 'The Name Show', un evento celebrado el pasado viernes en el Campus Madrid, espacio gestionado por Google for Entrepreneurs, Subijana explicó que, aunque hay nombres de web muy caros, "existen otros dominios '.es', sectoriales o incluso '.com' que pueden ayudar a posicionarse en el mercado desde pocos cientos de euros".

Este evento, dedicado a los nuevos dominios de Internet y que ha reunido a los mejores expertos en Internet y marketing digital, tiene lugar justamente una semana antes del arranque de FITUR, la feria más importante de turismo, que se ha convertido en uno de los segmentos más importantes del comercio electrónico a nivel mundial y en España.

A la hora de valorar un dominios se suelen tener multitud de criterios (longitud del dominios, extensión de primer nivel, si es '.com' o '.es') a lo que los emprendedores, pymes o grandes empresas tienen que añadir otros criterios propios como su posicionamiento o nombre, los idiomas en los que desean tener su dominio o si lo desean en varios dominios nacionales o ccTLD (Country Code Top Level Domain).

Toda una ciencia que los expertos aprovechan para sacar el mayor partido posible al marketing en Internet. Sedo.com, con quince años de experiencia, cuenta con 2 millones de clientes de más de 150 países y ha intermediado en la venta de 700.000 dominios desde su creación.