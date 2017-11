Uno de los creadores de Facebook desvela el lado oscuro de la red social

Hoy en día, son muy pocas las personas que no están registradas en la red social más conocida del mundo. Miles de usuarios utilizan Facebook y ha sido ahora cuando uno de sus creadores ha hablado al respecto del lado oscuro de esta aplicación.

Sean Parker fue presidente de Facebook y explica que, en el momento de diseñar esta red social, se buscaba que fuera adictiva . El botón de 'me gusta' sirve para enganchar a los usuarios y para que no dejen de publicar. Es una manera de hacer que las personas suban cada vez más contenido con el objetivo de conseguir más 'me gusta'. Es un círculo vicioso.