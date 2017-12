La magia más espectacular de Broadway llega a Madrid

The Illusionists, el show de magia que ha batido récords de taquilla en Nueva York, Londres y Asia, llega al Palacio Municipal de Congresos de Madrid durante tres únicos días. Más de 10 millones de personas han sucumbido a la destreza de los siete mejores ilusionistas del mundo que llegan desde Broadway a España para actuar del 8 al 10 de diciembre.

Entre sus componentes está Luis de Matos, Mejor Mago del Año por la Academia de las Artes Mágicas de Hollywood; el campeón mundial de escapismo, Andrew Basso, la ilusionista más importante del mundo, Josephine Lee, récord mundial de velocidad de ilusionismo; Gaetan Bloom, un gran veterano de la magia cuyas actuaciones han cautivado a personalidades como la familia Grimaldi y ha aparecido en películas como Asterix Les Sous Doués; James More, con más de 80 millones de visitas en You Tube tras su participación en Britain's Got Talent, Yu Ho- Jin, que ganó el FISM (Olimpiadas de Magia) en 2012 convirtiéndose en el ganador más joven de la historia o Leonardo Bruno que con apenas siete años se convirtió en una estrella mediática en México al ganar uno de los concursos más prestigiosos de magia del país y su carrera ha cautivado a personalidades como Barack Obama.

Este espectacular show de magia de altísimo nivel se adapta a la estética contemporánea en una armoniosa combinación de teatralidad que ha despertado el interés de grandes medios como The New York Times, Time Out, NBC o de programas como America's Got Talent.