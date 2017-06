CHANCE

Llega el verano y con ello el buen tiempo, la playa, la piscina, las noche de calor, las fiestas con amigos hasta el amanecer... Y como no, los festivales de música. Estos eventos se han convertido en todo un 'must' en la agenda de los jóvenes millenials en los cuales viven momentos inolvidables junto a sus amigos.

La plataforma de compraventa de entradas propiedad de eBay, StubHub, ha realizado un estudio recientemente el cual confirma que casi la mitad de los encuestados buscan en el festival vivir una experiencia única que seguro que jamás olvidarán.

Y es que los jóvenes son muy felices acudiendo a este tipo de conciertos donde casi la mitad de los encuestados prefieren acudir a un festival con muchos artistas. Además, también la mayoría de los encuestados prefieren quedarse en España en vez de acudir a otro país a disfrutar de sus artistas preferidos.

Sin embargo, sobrevivir a un festival de música no es nada fácil. Hay incluso quien piensa que tras volver de un festival, al día siguiente ya puede ir fresco como una rosa al trabajo y no es así. Y es que acudir a un festival requiere de todo un entrenamiento previo si no queremos dejarnos la voz o sufrir dolores corporales durante un mes.

PREPARARSE PARA UN FESTIVAL

La emoción ante un festival es desbordante pero no hay que olvidarnos nunca de preparar todo antes de salir al festival. Para ello, lo mejor es hacer una lista previa donde apuntar todo lo que vamos a necesitar.

Desde la ropa más festivalera, accesorios divertidos y diferentes hasta la comida, bebida y el saco para dormir. Hay que tener en cuenta que si vamos a dormir fuera, lo importante que es saber montar una tienda de campaña.

Tampoco hay que olvidarse de llevar un pequeño botiquín de primeros auxilios ya que podemos caer y sufrir cortes o heridas. Y por muchos refrescos que lleves... El agua es fundamental para hidratarnos y no perder la voz durante los conciertos.

Y como no, hay que prepararse para cantar las canciones de nuestros artistas preferidos, aprendiéndonos bien las canciones para luego no sufrir ningún lapsus en medio de la canción y evitando así las posibles bromas de los amigos.

TAMBIÉN HAY QUE CUIDAR EL CUERPO Y LA VOZ ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE UN FESTIVAL

Pero no solo es fundamental preparar la mochila y los looks que queremos llevar al festival sino que también es muy importante cuidar nuestra voz y nuestro cuerpo antes del concierto.

Y es que la mayoría de los jóvenes prefiere disfrutar del festival en la pista y poder bailar los temas que más les gusta rodeado de amigos. Pero para esquivar con estilo y agilidad a las masas lo mejor es preparar antes nuestro cuerpo para ello.

Los ejercicios fitness son fundamentales para fortalecer piernas, glúteos y abdomen y practicando cross fit puedes conseguir mejorar la resistencia física y aguantar de pie toda la noche.

ROCK YOGA PARA MENS SANA IN CORPORE SANO

StubHub nos ha querido enseñar algunos truquitos para que nuestro cuerpo y la voz no sufran tras pasar por un festival. Uno de los mejores trucos de la plataforma son las clases de Rock Yoga.

Esta es una modalidad un poco diferente y que todavía en nuestro país no se practica tanto sin embargo, mezcla los movimientos relajantes del yoga con la fuerza de la música rock.

Así, el Rock Yoga se convierte en la actividad perfecta para entrenar nuestro cuerpo y comenzar la temporada de festivales con energía suficiente para aguantar tres seguidos de música, conciertos y mucha diversión.

SI NO QUIERES QUEDARTE AFÓNICO...

Otra parte fundamental de nuestro cuerpo es la voz. Con ella nos expresamos y decimos todo lo que queremos y sentimos y por ello, es imprescindible cuidarla durante un concierto.

Y es que la voz sufre incluso más que el cuerpo durante un festival ya que no paramos de cantar y de gritar al estar la música muy alta. Para evitarlo, hay que seguir algunas recomendaciones de un vocal coaching como no forzar la voz.

Muchas veces, en pleno concierto, nos olvidamos de que por más que gritemos no vamos a conseguir escuchar nuestra voz. Para ello, hay que tener cabeza fría y recordar que lo mejor es no gritar ni forzar la voz a menos de que la queramos perder. Y por supuesto agua, mucha agua. Es fundamental mantener el cuerpo hidratado mediante agua para que la boca no se seque y nos quedemos afónicos.

LOS MEJORES SELFIES SE HACEN ASÍ...

¿A qué festivalero no le gusta un selfie? Es más, en el reciente estudio realizado por StubHub confirma que casi la mitad de los encuestados realizan más de 20 fotos incluso llegando a estar todo el festival pegado al móvil o cámara de fotos.

Pero es evidente que todavía no se ha hecho el selfie perfecto y menos, en un concierto y es que conseguir no perder calidad en la imagen y evitar a la vez que no salga borrosa es toda una hazaña.

Para que esto no ocurra, lo mejor es conocer un sencillo truco: apretar el botón lateral en vez de pulsar en la pantalla para hacer la foto, ya que de esta manera se evita que la imagen salga movida.

Todos estos consejos te ayudarán a ser el mejor festivalero y sobretodo, a sobrevivir a uno y llegar como una rosa a casa. Y es que también hay que preparar el cuerpo y la mente para la diversión.