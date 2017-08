La precaución en Internet, clave para navegar seguro y sin poner en peligro la privacidad

Aunque Internet es un buen canal donde informarse y entretenerse, una exposición demasiado abierta a la Red también tiene sus riesgos, sobre todo si el internauta se trata de un menor de edad. Uno de los peligros más comunes se da cuando el usuario pierde la privacidad de sus datos en Internet, que pueden acabar en manos de cualquiera y acarrear en consecuencias desagradables.

Como en muchos otros aspectos la mejor forma de ahorrarse sustos es previniendo antes de curar. Por ello, la Asociación de Internautas ha compartido varios consejos que seguir para no poner en peligro la privacidad a la hora de navegar por Internet.

Esto implica que lo que se dice y se publica en Internet no se queda ahí. La Red es paralela a la vida real, no ajena, por lo que lo que sucede en ella suele tener un reflejo directo en el ámbito personal y físico de los implicados, ya sea en un sentido positivo o negativo.

Los usuarios tienden a confiarse y revelar información ante alguien a quien no ven, pero desconocen que esto puede llegar a ser peligroso. Aquí la cautela vuelve a ser un elemento clave, por lo que la Asociación recomienda desconfiar en Internet de lo que haría desconfiar en la calle.

Internet es básicamente un canal de información, pero esto a veces no se cumple. Hay ocasiones que lo que leemos no es útil, y en otros casos lo que nos muestra la pantalla es algo completamente falso. Por ello siempre hay que desconfiar, verificar y contrastar para no caer en una posible trampa, y en caso de los menores, deben preguntar a un adulto antes de actuar.