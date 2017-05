El proyecto griego NELIOTA de la ESA detecta cuatro destellos de impactos lunares en once horas de observación

El proyecto griego NELIOTA de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) ha comenzado a detectar, a través de su telescopio, destellos de luz provocados por el impacto de pequeñas rocas sobre la superficie lunar.

Fue durante su fase preoperativa de puesta en servicio, cuando el telescopio registró cuatro destellos por impacto en unas once horas de observación.

El proyecto NELIOTA (Near-Earth object Lunar Impacts and Optical TrAnsients, o Impactos y Transitorios Ópticos en la Luna de Objetos cercanos a la Tierra, en español), ha estado monitorizando el lado oscuro de la Luna, gracias a flashes de luz causados por pequeñas rocas que golpean la superficie lunar, desde que se puso en marcha el proyecto, el 8 de marzo de 2017.

No obstante, no se conoce con exactitud el número de objetos que llegan con tamaños de decímetros a varios metros. Son demasiado pequeños para que los telescopios los detecten directamente, por lo que las cámaras no suelen capturarlos cuando llegan a la atmósfera terrestre.