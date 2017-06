Cómo reaccionar ante un ataque de 'ransomware', paso a paso

Los últimos acontecimientos en materia de ciberseguridad han puesto en alerta tanto a empresas e instituciones profesionales como a particulares. Los ciberataques se han convertido en una forma de delincuencia muy avanzada y muchos usuarios no saben cómo actuar para prevenir o combatir a estos cibercriminales.

Si el equipo ha sido infectado, desde Always On, compañía de ciberseguridad y protección digital, recuerdan que no debemos pagar el rescate, ya que esto no garantiza la recuperación de la clave necesaria para la liberación de los archivos.