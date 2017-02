Los regalos más originales para dar a tu pareja el Día de San Valentín

San Valentín, el día del amor y las parejas que se quieren de verdad está a la vuelta de la esquina y ya todos los enamorados piensan en el regalo más especial para darle a su pareja en este día tan romántico. Pero lo cierto es que no siempre es fácil acertar con el regalo. Y es que a veces no pensamos que cuando encontramos el amor verdadero, el mundo cambia, todo es diferente y tu vida empieza cobrar sentido. Si así es como tú te sientes está claro que el regalo deberá ir por ahí, tiene que tener esas cualidades y así seguro que no te equivocarás con tu elección.

IMÁGENES PARA EL RECUERDO En un día tan especial y romántico, las parejas que celebran San Valentín recuerda con cariño todos los momentos vividos en compañía de esa persona única. Y Hofmann, la marca de álbumes digitales líder en España, tiene el regalo perfecto para aquellos románticos que les encanta evocar los días más bonitos vividos en pareja. Podrás crear tú mismo un álbum de recuerdos de lo más especial y distinto al resto con el que llegar al corazón de tu amado. Un regalo que a todos nos gustaría recibir. Pero si lo que de verdad le gusta a tu amor verdadero son los selfies y hacerse miles de fotos ¿Por qué no regalarle una sesión fotográfica en pareja? En el centro de belleza y fotografía de Pitu Sánchez podréis disfrutar de una maravillosa sesión fotográfica donde se encargarán de que estéis monísimos, donde se ocuparán del maquillaje, peluqería y el atrezzo perfecto para este momento donde mostraréis la complicidad que hay en la pareja. HAZ QUE MADRID SE RINDA A VUESTROS PIES Madrid no tiene nada que envidiarle a París como la ciudad más romántica del mundo. La capital española tiene mucho encanto y está lleno de lugares espectaculares donde poder declarar nuestro amor a la persona con la que más nos gusta vivir la vida. Por esta razón, el Teleférico de Madrid puede ser el regalo ideal para hacer que nuestra pareja se sienta especial y amada teniendo a vuestros pies Madrid. El Teleférico de Madrid ha preparado una oferta especial para San Valentín para todo febrero con la que dejarás asombrada a tu pareja. Una botella de cava y profiteroles de chocolate para endulzar un paseo muy pero que muy romántico. Y es que el amor también es dulzura. Y qué mejor que darle un toque delicioso al Día de los Enamorados. Kinder Sorpresa a preparado para el 14 de febrero un Huevo Kinder de chocolate con tres mensajes especiales para celebrar el amor: 'Te quiero', 'Eres lo más' y 'Feliz Día'. Sorprender con pequeños detalles también cuenta y si a tu pareja le encanta el dulce, con Kinder Sopresa triunfarás. CÁSATE POR EL RITUAL MÁS CONOCIDO DE LAS VEGAS Pero si en su día conquistaste a tu amor por el gusto y a los dos os encanta ir de vez en cuando al Tommy Mel's, el restaurante prepara un acontecimiento de los más divertido en algunos de sus restaurantes para que celebréis el amor por todo lo alto y al más puro estilo La Vegas. Y es que si quieres casarte con tu pareja por el mítico ritual de 'la ciudad del pecado' Tommy Mel's hace tus deseos realidad, en una ceremonia llevada a cabo por el reverendo Rafael El Vis que se efectuará en su particular capilla portátil a golpe de movimientos de caderas. El amor es alegría, momentos especiales, románticos pero sobre todo divertidos. Esos momentos que al final se quedan en nuestra memoria por la felicidad plena que nos llegó a dar. Una mirada puede llegarnos directamente al corazón. Nos puede seducir, conquistar y volvernos completamente locos por ella. La firma Silhouette ha creado unas gafas de sol perfectas para este Día de los Enamorados, las Titan Minimal Art. Un regalo muy original y glamuroso. EL REGALO PERFECTO CON EL QUE ACERTARÁS SEGURO Pero si de verdad no tienes ni idea de qué regalarle y sobre todo, cómo acertar con el regalo, tranquilo, tenemos la solución. Lokiero es especialista en esto. Si a ti lo de hacer colas y quedarte una hora mirando ese regalo que quizá podría gustarle no es lo tuyo puedes entregarle una tarjeta-regalo de Lokiero. Así, tu amado está feliz con tu regalo y tendrá lo que deseaba. Y es que además, contará con un Personal Shopper Online que le ayudará a elegir la ropa que mejor le quede. Ropa, el regalo perfecto siempre y más ¡si es lo que quería que le regalaran! Acierto 100%.