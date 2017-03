Las 'startups' españolas que más han impactado en el MWC de Barcelona

Más de 600 'startups' de todo el mundo han estado presentes en la última edición del Mobile World Congress (MWC) celebrado en Barcelona del 27 de febrero al 2 de marzo, y cerca de un centenar han sido iniciativas empresariales de España.

Las 'startups' españolas han aprovechado el escaparate tecnológico del Congreso para desarrollar todo tipo de actividades, desde participar en los certámenes que premiaban las novedades más destacadas hasta establecer contactos con desarrolladores, inversores o socios con los que expandirse a otros mercados.

Un equipo de observadores del Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada ha seguido a las 'startups' españolas en el WMC con el objetivo de evaluar qué impacto han tenido en ese espacio tecnológico.

Se ha analizado la forma en la que se han presentado ante sus públicos, en todos los ámbitos. Asimismo, se han estudiado los contenidos de sus propuestas y presentaciones, y se ha prestado especial atención a la comparativa de sus estrategias en confrontadas con otras 'startups' internaciones en escenarios concretos, como el Four Year From Now (4YFN), específicamente enfocado a emprendedores tecnológicos.

El seguimiento se ha realizado en los ámbitos elegidos por las empresas para operar en el Congreso, así como de los contactos de las 'startups', con independencia del interés específicos que cada uno pudiera tener con la empresa contactada.

Con todos los datos, impresiones y emociones recabadas, el Instituto Coordenadas ha seleccionado las 15 'startups' españolas que a su juicio más han impactado en el último Mobile World Congress y que suponen la apuesta española a la disrupción de negocios tradicionales que, según los expertos, tienen mayor potencial por su modelo de negocio, sus éxitos tempranos y la respuesta de actuales y potenciales inversores.

Según Jesús Sánchez Lambás, vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada, "hay un cambio de tendencia acelerado y se prevé triplicar de forma inminente la financiación de 'startups' en España", y añade que "Europa esta muy infradesarrollada en Venture Capital con 1/7 versus Estados Unidos, pero es muy importante que España esté reaccionando".

LAS 15 'STARTUPS' QUE MÁS HAN IMPACTADO EN MWC 2017

- SINGULARU. Empresa 'online' que permite personalizar la joyería. Una plataforma que pone en contacto a joyeros con el cliente creando productos al alcance de un gran número de usuarios.

- MR JEFF. Plataforma 'online' de servicios de tintorería y planchado. Cada usuario realiza el pedido de lavandería o tintorería que necesita, indicando además el lugar donde quiere que sea la recogida y entrega.

- ONTRUCK. Herramienta online que conecta, a través de dispositivos móviles, a pymes que necesitan enviar cualquier tipo de mercancías paletizadas con transportistas profesionales de manera rápida, ágil y a unos precios competitivos.

- TALLERATOR. Comparador de talleres mecánicos, reparaciones baratas y mantenimientos en talleres mecánicos de confianza. Soluciona estos problemas presentando al usuario hasta cuatro presupuestos en talleres de confianza en un solo clic.

- AGROTERRA. Mercado en Internet que conecta distribuidores agrícolas con profesionales del sector que quieren comprarles directamente. Permite a agricultores y ganaderos optimizar sus compras con las condiciones y precios más competitivos.

- eEVIDENCE. Solución innovadora que permite acreditar el contenido, el envío y la entrega de un email sin necesidad de que el destinatario intervenga. Gracias a eEvidence se puede generar evidencia de una comunicación electrónica, demostrando que un email -incluyendo el contenido del mismo y sus adjuntos- se envió y entregó.

- PLAYFILM. Software de edición que optimiza la producción y publicación de vídeos interactivos, dirigida a profesionales de la publicidad y la producción audiovisual. Permite convertir cualquier tipo de vídeo en interactivo en apenas unas horas y sin necesidad de programadores.

- CORNERJOB. Plataforma 'online' de gestión de ofertas y demandas de empleo enfocado a personal no ejecutivo. Permite el diálogo directo entre empresas y las personas que buscan empleo. 8. Ha conseguido el apoyo de inversores por cerca de 40 millones de euros y se ha expandido a Italia, Francia y México.

- THEMOTION. Herramienta para empresas con productos digitales que permite crear vídeo anuncios sobre los productos de su catálogo de forma rápida y sencilla.

- FLUZO. Plataforma que digitaliza a los espectadores de televisión y convierte el contenido y la audiencia en información procesable permitiendo conocer cuáles son los usuarios y que hacen.

- INFLUENCITY. 'Startup' que analiza a 'influencers' de todo el mundo para permitir a las empresas desarrollar campañas de marketing de forma sólida y efectiva.

- ITCHER ENTERTAINMENT. Asistente personal de entretenimiento. Esta 'app' usa el poder comunitario para generar recomendaciones de espectáculos, deportes, música, libros, cine, basadas en los usuarios con mayor grado de afinidad.

- RELENDO. Plataforma 'online' que permite a los usuarios alquilar productos personales de personas cercanas, además de facilitar a compañías de alquiler rentar sus productos online.

- 21BUTTONS. Primer social 'eCommerce' especializado en moda que permite a los usuarios comprar los productos de las fotos compartidas en su red social

- TRIP4REAL. Conecta a los viajeros con las personas que viven en los sitios que visitan. La plataforma permite descubrir la ciudad o el lugar desde su interior a través de la visión de un local que ofrece una experiencia más allá de las visitas meramente turísticas, sino ofreciendo actividades originales y auténticas.