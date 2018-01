Tu teléfono podría estar espiando lo que ves en televisión

La información se adquiere incluso aunque las aplicaciones no estén en funcionamiento y es vendida a los anunciantes para que puedan ajustar su público y analizarlo .

Tal y como informa el New York Times, más dedisponibles para descargar utilizan esta tecnología. El software, creado por la firma, escucha las señales de audio procedentes de losque estamos viendo.

Según el director de Alphonso, Ashish Chordia , el software no graba conversaciones humanas y, además, asegura, que pueden “ darse de baja ” de su servicio de seguimiento en cualquier momento. Además, la compañía también ha admitido que tiene acuerdos con productoras de cine para espiar los hábitos de consumo de los espectadores en el cine.

Dave Morgan , fundador y CEO de Simulmedia , que trabaja con publicistas en anuncios específicos, dijo al New York Times: “Debemos ser muchos cuidado ya que tenemos más dispositivos que capturan más información en salas de estar y dormitorios y en la calle y en otras casas que el público no es ciego y no se sorprende por estas cosas.”