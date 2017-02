Las televisiones invirtieron en 2014 más de 212,63 millones en películas y series europeas

Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual en España han invertido a lo largo de 2014 un total de 212,63 millones de euros en obra audiovisual europea (películas, series y documentales), lo que supone un incremento del 12,8 por ciento con respecto al año anterior.

Así se desprende del informe referido al cumplimiento de la obligación de financiar películas y series europeas en el ejercicio 2014, por parte de los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisiva, publicado este viernes 17 de febrero por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC).

El estudio, aprobado por la Sala de Supervisión Regulatoria de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en su reunión de 2 de febrero de 2017, pone de manifiesto que el aumento de la financiación de obra europea se ha producido a pesar de que los ingresos de los prestadores cayeron un 10 por ciento en el año 2013, arrastrados, sobre todo, por la disminución de los ingresos publicitarios.

Asimismo, el informe del organismo estatal revela que en el año 2014 se aprecia un elevado cumplimiento de la obligación por parte de las empresas. No obstante, de los prestadores nacionales, dos compañías no han alcanzado el umbral mínimo de financiación del 5 por ciento: DTS y The History Channel.

La CNMC indica que los seis prestadores de televisión en TDT en abierto, incluyendo al prestador público, han aportado el 69,71 por ciento de toda la financiación. De esta forma, si se incluye a DTS, por ser uno de los habituales obligados, este porcentaje se eleva al 73,75 por ciento. En este punto, el organismo afirma que, teniendo en cuenta que los datos habían sido del 86,5 por ciento y 89,98 por ciento en los ejercicios anteriores, se aprecia una disminución de la participación en la inversión en obra europea por parte de los prestadores en abierto.

El principal destino de la inversión realizada en 2014 ha sido las series para televisión en lengua originaria española por importe de 79,78 millones de euros, lo que supone el 37,52 por ciento de la inversión total. En las series de televisión europeas (no españolas), se ha producido un aumento de la inversión, pasando de 7,89 millones de euros en 2013 a 38,79 en 2014.

Así, en su conjunto, la inversión en series europeas, incluyendo la realizada en lengua española, ha sido superior en 2014 con respecto a 2013, tanto en términos absolutos, puesto que pasa de 94,97 millones de euros a 118,57 millones de euros, como en términos relativos, del 50,4 por ciento de la inversión total en 2013 pasa al 55,8 por ciento de la inversión total realizada en 2014.

En relación con el cine en lengua originaria española, la CNMC señala que aunque en el ejercicio 2012 había vuelto a ser el primer destino de la inversión de las operadoras de televisión, la situación cambió en el ejercicio 2013, pasando a ser el segundo destino con un importe de 72,8 millones de euros, tendencia que ha continuado este 2014, siendo la inversión de 57,69 millones de euros.

En materia de inversión en cine europeo, por importe de 30,36 millones de euros, se observa un aumento con respecto al ejercicio pasado, que había sido de 14,57 millones de euros. Sin embargo, la CNMC ha precisado que este tipo de inversión presenta importantes variaciones en cada ejercicio con respecto al precedente. Así, mientras que en 2011 había sido de 7 millones de euros, en 2010 se invirtieron más de 21 millones de euros.

De esta forma, el organismo apunta que al igual que ocurriera en el ejercicio 2013, la inversión destinada a películas cinematográficas europeas, incluyendo películas en lengua española, no alcanza al 50 por ciento de la inversión total en este ejercicio 2014, puesto que resulta ser este porcentaje del 41,4 por ciento.

En películas para televisión españolas se han invertido 5,5 millones de euros, cifra muy similar a la del ejercicio precedente, que fue de 5,27 millones de euros. No obstante, mientras que en 2013 solamente invirtieron dos prestadores en películas para televisión europeas, en este ejercicio han invertido tres prestadores.

TELEVISIONES AUTONÓMICAS

Por otro lado, la financiación de obra europea por parte de las televisiones autonómicas ha crecido un 5,12 por ciento en 2014 respecto al año anterior, de modo que las televisiones autonómicas han destinado a financiación de obras europeas 20,3 millones de euros.

La Ley General de la Comunicación Audiovisual obliga a los prestadores del servicio de comunicación audiovisual o a los operadores de telecomunicaciones que también difundan canales de televisión, a destinar el 5 por ciento de sus ingresos de explotación a financiar obras audiovisuales europeas: películas para el cine y la televisión, series, documentales y películas y series de animación. En el caso de que la empresa sea de titularidad pública, este porcentaje aumenta hasta el 6 por ciento.

El 60 por ciento de la financiación debe destinarse a la producción de películas de cine y, a su vez, el 60 por ciento de dicho porcentaje a obras en alguna de las lenguas cooficiales de España. En el caso de que la empresa sea de titularidad pública, estos porcentajes se sitúan en el 75 por ciento y 60 por ciento respectivamente.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia es la responsable de controlar el cumplimiento anual de esta obligación para los prestadores de servicios de comunicación audiovisual televisiva de ámbito nacional. Los gobiernos de las Comunidades Autónomas efectúan el mismo control para los prestadores de servicio de comunicación audiovisual televisiva que operan en su respectivo ámbito autonómico.