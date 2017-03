Las tendencias que llevarás esta primavera verano 2017

Con este buen tiempo, solo hay ganas de estrenar ropa nueva. Hemos echado un vistazo a la pasarela para resumir en 10 claves la moda que vamos a llevar en los próximos meses. Así vas a vestir.

Influencia de los años 80. Los tejidos metalizados, las lentejuelas, los minivestidos, maxihombreras y los hombros asimétricos triunfan de la mano de Saint Laurent, Vuitton, Rodarte y Balenciaga.

Rayas horizontales y verticales. Los tonos primarios tiñen las rayas en Fendi, Sonia Rykiel, Missoni y Carolina Herrera, con el estilo más lady de todos.

Flores, flores, muchas flores. No hay primavera sin flores. Año tras año, este estampado llena las pasarelas y esta vez lo hace de la mano de Balenciaga, Dolce & Gabbana, the 2nd Skin Co, Gucci...

Estampado damero. Hace unos años, Louis Vuitton subió a la pasarela este característico estampado que recuerda al tablero de damas y ahora vuelve a estar de moda gracias a las propuestas en blanco y negro de Nicolas Ghesquiere y Off-White y en color de Versace.

Verde aceituna. Balmain apostó por los looks monocromáticos en verde aceituna, el mismo de las gabardinas de Tods o las saharianas de Burberry.

Wedding Style. La alfombra roja se ha llenado de vestidos de novia, pero esta tendencia también llega a la calle con vestidos largos y cortos, de encaje, con flores que bien podrían estar hechos para bodas pero en realidad son vestidos de fiesta como los de Valentino, Alberta Ferretti, Oscar de la Renta...

El reino del rosa... ¡y el rojo! Por un lado triunfa el rosa empolvado en Valentino, Jorge Vázquez, Adam Selman y Amaya Arzuaga, pero por otro lado lo hacen los fucsias que se combinan con el rojo como lo propusieron Ellery, Fausto Puglisi, Gucci y Michael Kors con sus flores tan primaverales.