El uniforme feminista de Dior es azul, un homenaje a las mujeres trabajadoras

Si Jason Wu triunfó con sus looks azul medianoche, Maria Grazia Chiuri ha hecho lo propio en su tercera colección para Dior, que ha presentado en la Semana de la Moda de París en un desfile en el que ha contado con numerosas caras conocidas como la de Bella Hadid, rostro beauty de la marca.

Que las modelos fueran vestidas de azul navy no es fruto de la casualidad porque así ha querido homenajear la diseñadora a la mujeres trabajadoras, siguiendo la línea feminista de su colección pret a porter con la camiseta 'We should be all feminist'.

El museo Rodin sirvió de pasarela una vez más para la maison, que presentó una colección femenina plagada de transparencias, faldas de tul que siguen la tendencia bailarina que ya vimos en sus anteriores colecciones y cuerpos bustier y boinas, el complemento más parisino que le da un toque diferenciador a los looks monocolor en azul, uno de los tonos que más gustaba a Christian Dior.

El front row estuvo repleto de caras conocidas: Kate Moss con chaqueta de cuero y bonita, Rihanna con un total look negro con gafas de sol, Karlie Kloss con una falda estampada, camiseta y blazer, y algunas de las modelos más icónicas de los 90 que estuvieron vinculadas a la casa como Estelle Lefebure, Karlie Kloss, Erin O'Connor y Audrey Marnay.