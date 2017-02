Un verano de película en el desfile de Roberto Verino

La moda se rinde a laos pies de la capital española en una semana cargada de grandes diseñadores que mostrarán en la 65º edición de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid sus propuestas para el otoño-invierno 2017/18. Pero ayer, pudimos disfrutar del primer desfile, uno totalmente diferente a lo que se espera del resto de diseñadores para esta edición. Roberto Verino consiguió teletransportarnos por un momento a ese verano inolvidable que todos deseamos vivir. Y todo esto, sin movernos del mítico edificio de la Puerta de Sol, la Real Casa de Correos, un lugar maravilloso donde poder disfrutar de la moda española.

El diseñador gallego presentó su nueva colección para la próxima temporada estival. Roberto Verino afirma que así, acerca la moda al cliente y le ofrece un producto más inmediato, algo imprescindible en la sociedad en la vivimos hoy en día. Y así, el diseñador se apunta a la tendencia del 'see now, buy now', que significa que el cliente podrá comprar la colección tras el desfile por Innternet. Y es que Roberto Verino se desvive por ayudar y darle lo que busca al consumidor.

Y así, ha creado una colección para este verano de los más idílica. Inspirado por la película Bonjour Tristesse, de Otto Preminger (1958) y en homenaje al inicio de su marca, en 1982, el diseñador propone looks que recuerdan a los años 80. Unas prendas con las cuales podríamos vivir un verano de ensueño.

Camisas de raya azul cielo, pantalones de lino blanco, vestidos camiseros, estampados florales muy femeninos y prendas metalizadas, una tendencia que hemos visto lucir a algunas celebrities en la alfombra roja de los Grammy, han sido los looks estrellas de la colección, en los cuales se ha centrado Roberto Verino para conseguir explotar el lado más práctico y sensual de la mujer.

En cuanto al hombre Verino, el diseñador se decanta por trajes de lino blanco y pantalones bermudas en tonos camel. Camisas de flores para el día y smoking de lino negro con raya de satén para la noche, combinándolos con playeras blancas con la puntera plateada o sandalias con un toque muy chic y minimal de tiras de cuero.

MARÍA CASTRO, KIRA MIRÓ O MICHELLE CALVÓ ENTRE LAS CELEBRITIES QUE ACUDIERON AL DESFILE DE ROBERTO VERINO

Muchos de nuestros famosos no se quisieron perder el maravilloso desfile de Roberto Verino. Entre ellos actrices y altos cargos como la Presidenta de Madrid acudieron al desfile, mostrando su apoyo a la moda española y en especial a Roberto Verino.

La actores María Castro, Carola Baleztena con su marido Emiliano Suárez, Michelle Calvó, Kira Miró o Juan Pablo Shuk fueron algunos de los rostros conocidos que pudimos ver entre los asistentes al desfile en la Real Casa de Correos.

La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes junto a Fátima Bañez, la Ministra de Empleo y Seguridad Social fueron dos de las grandes invitadas de Verino. Y tampoco se perdió la propuesta del diseñador el presidente del club de fútbol Atlético de Madrid, Enrique Cerezo y el hijo de la Duquesa de Alba, Fernando Martínez de Irujo y Fitz-James Stuart o su nieta más famosa, Brianda Fitz-James Stuart.

Y a pesar de los nervios previos al desfile, Roberto Verino consiguió hacer soñar a todos los allí presentes con un verano mágico en el cual enamorarnos.