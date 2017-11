Enseña a su abuelo a leer después de que este le ayudara a acabar Primaria

La foto que se viralizó hace un año está casi olvidada en el pueblo, pero para Efraín y su abuelo les cambió la vida porque fueron invitados por la Fundación River (del equipo argentino River Plate, del que son hinchas) a visitar Buenos Aires, el estadio Monumental e, incluso, conocieron al presidente Macri. Y también permitió que se conociera su historia y sus preocupaciones: “La escuela secundaria queda todavía más lejos que la primaria, no va a poder ir caminando. Necesitamos una bicicleta”, explicaba entonces su tío Sergio al periódico Clarín

Las donaciones llegaron. Y no solo llegó una bicicleta para Efraín, sino también para otros niños de su pueblo. “Mi bici es gris, chiquita. Un pedal está flojo, lo tengo que arreglar. Pero el resto funciona bien. Voy solo pero vuelvo pedaleando a las 12 con mis amigos Marcelo, David y Lisardo”, dice Efraín.

Pero si bien Pampa Chica recibió con sorpresa y alegría las donaciones, no fueron suficientes para cambiar su realidad. Les sigue faltando de todo, desde agua corriente hasta caminos que no se inunden, advierte Sergio. Casi no hay trabajo formal y la comida es poca, observa.