La carta de una niña obligada a abandonar a su perrita conmueve las redes sociales

“Hola me llamo Jasmín y ella es Cristalita. Te la tuve que dejar en tu puerta porque me dijeron que tú cuidas animales que no tienen casa y ella ya no va a tener”, así comienza la conmovedora carta que está circulando por las redes sociales , donde una niña mexicana, de tan solo siete años, explica por qué tuvo que abandonar a una perrita de pocas semanas de edad.