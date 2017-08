La emotiva carta de una chica a su padrastro: "Eres un ser humano increíble"

Informativos Telecinco

Katelyn Miller ha tocado la fibra de miles de personas gracias a una emotiva carta que ha dedicado a su padrastro y que ha publicado en Facebook, donde ha tenido una gran repercusión.

La chica de 21 años vive en Kansas, Estados Unidos, y decidió dedicar unas bonitas palabras a Lance Jeske, su padrastro. En dicha carta, Katelyn le agradece que les haya tratado a ella y a su hermano como si fueran sus propios hijos desde el primer momento.

"No eres mi padre biológico ni llevo tu apellido. Cualquier hombre puede tener hijos, pero hay que ser un hombre de verdad como tú para dar un paso al frente y cuidar de unos niños que no son tuyos. En todo momento, has sido un ejemplo a seguir para nosotros.

Sé que he sido rebelde en cuanto a elegir novios, pero tú me has enseñado lo que es un hombre de verdad. Me han roto el corazón demasiadas veces y siempre has estado ahí para ayudarme a recomponerlo. Me haces sentir que yo valgo.

Nunca me has presionado para que fuera alguien que no soy. Incluso después de haber cambiado mil veces de opinión sobre mi futuro, siempre me has respaldado en las decisiones que he tomado. De algún modo, has sobrevivido a mi adolescencia y eso lo dice todo sobre tu paciencia.

Eres un ser humano increíble y cuando la gente me pregunta quién es mi padre, estoy orgullosa de decir tu nombre" , escribe la chica.

La publicación ha tenido un enorme éxito en las redes y ha alcanzado ya más de 20.000 'me gusta' y ha sido compartida casi 5.000 veces.