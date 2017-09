Suspendido el policía que detuvo a una enfermera por no extraer una muestra de sangre de un paciente

Wubbels, una ex esquiadora alpina que compitió en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1998 y 2002, no presentará cargos contra el detective Payne, pero ha hecho público el vídeo de su detención ilegal con la esperanza de que cambie la forma de actuación de los agentes de policía en el futuro. Y añade: "Este policía me intimidó. Me intimidó hasta el extremo. Y nadie se interpuso en su camino”, informa The Independent