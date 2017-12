Los grandes éxitos del pop de 2017 en 4 minutos

@Karl_Langas

El famoso productor musical DJ Earworm acaba de hacer público su esperadísimo 'mashup' con lo mejor del pop en 2017. Su 'United States of Pop 2017' se ha convertido en todo un clásico de Internet. Para los artistas, aparecer en su remix anual es sinónimo de éxito.

Y si hablamos de éxito en 2017, hablamos de Luis Fonsi y su 'Despacito' . El resumen de este año lleva como título 'How we do it' , en referencia al éxito del puertorriqueño. ¿Te crees capaz de identificar todas las canciones que aparecen en el vídeo de este año?

Por si alguno anda algo despistado, esta es la lista de artistas y canciones que conforman el mashup de 2017:

Bruno Mars - That's What I Like

Camila Cabello Featuring Young Thug - Havana

Cardi B - Bodak Yellow (Money Moves)

The Chainsmokers & Coldplay - Something Just Like This

Charlie Puth - Attention

DJ Khaled Featuring Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper & Lil Wayne - I'm The One

Ed Sheeran - Perfect

Ed Sheeran - Shape of You

French Montana Featuring Swae Lee - Unforgettable

Future - Mask Off

Imagine Dragons - Believer

Imagine Dragons - Thunder

James Arthur - Say You Won't Let Go

Kendrick Lamar - Humble.

Lil Uzi Vert - XO TOUR Llif3

Logic Featuring Alessia Cara & Khalid - 1-800-273-8255

Luis Fonsi & Daddy Yankee Featuring Justin Bieber - Despacito

Migos Featuring Lil Uzi Vert - Bad And Boujee

Portugal. The Man - Feel It Still

Post Malone Featuring 21 Savage - Rockstar

Post Malone Featuring Quavo - Congratulations

Sam Hunt - Body Like A Back Road

Shawn Mendes - There's Nothing Holdin' Me Back

Taylor Swift - Look What You Made Me Do

Zedd & Alessia Cara - Stay

El primer 'mashup' con el que DJ Earworm sorprendió a Internet fue en 2007 . Un alarde de montaje audiovisual que catapultó a su autor a la fama. Desde entonces, el United State of Pop es un clásico que muchos internautas esperan con impaciencia cuando se acerca el final del año. ¿Se acuerdan de lo que sonaba con fuerza hace justo una década?