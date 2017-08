Lauren es la chica de moda en Tinder

“Cara 10/10”, “cuerpo 9/10”, “personalidad 20/10”, “brazos ½”. Con este gran sentido del humor se describe esta estadounidense de 21 años en la red social Tinder . La joven, quien perdió su brazo derecho en un accidente de moto hace un año, no ha dejado atrás su fuerte personalidad desde el suceso y ha sabido aplicar el humor en su día a día, algo que comparte en las redes sociales.

La joven, residente en San Diego, California, confesó en Twitter que escribió la descripción de Tinder cuando se encontraba ebria . "Escribí esta biografía casi desmayada y me desperté con que estaba publicada en todas partes", afirmó. Pero su inconsciente acción le ha valido para ganar miles de pretendientes de todo el mundo. "¿Quiero casarme con ella? Ahora mismo", escribió el usuario Jeremy Wolfe. "Me encanta que tenga sentido del humor y que pueda bromear sobre sí misma", confesaba otro usuario.

"Nunca lo he ocultado. La gente no ve esto muy a menudo, así que muchos me dicen que es realmente útil para ellos, personas que también perdieron miembros o son discapacitadas", afirma al medio.