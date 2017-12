La modelo albina Ruby Vizcarra: “Ser diferente es una bendición”

"Yo me veía a mí misma como un fenómeno, no conocía lo que era el albinismo", explicó en Facebook. "Siempre me preguntaba, '¿por qué nací tan blanca?', '¿por qué me costaba abrir los ojos cuando había sol y mirar de lejos?', '¿por qué la gente me miraba todo el tiempo?'". Todo eso la deprimía y la hacía huir de la gente. Ocultaba su físico maquillándose y tiñéndose el pelo.