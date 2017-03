Macarena Gómez y Vanesa Romero se copian el peinado a lo 'Pili y Mili'

Este lunes 6 de marzo se celebró la 67 edición de los premios Fotogramas de Plata. Una gala que ha reunido a muchas caras conocidas de la televisión y del cine y donde también varios montepinarianos coincidieron en la alfombra roja: los hermanos Caballero, Loles León, Víctor Palmero, Vanesa Romero, Macarena Gómez... Hasta aquí todo normal y muy glamouroso, pero cuando nos fijamos en los looks de las actrices, nos hemos dado cuenta que se han copiado un poquito. Menos mal que no ha sido en la elección del vestido, pero eso sí, su peinado era de lo más parecido, por no decir que iban igualitas.