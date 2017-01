‘Las Campos’ marcan tendencia: sus siete mejores estilismos

Mª Teresa, Terelu y Carmen no han dejado indiferente a nadie con sus diversos estilismos a lo largo de los tres primeros programas de 'Las Campos'. Hemos podido comprobar el glamour de mamá Mª Teresa, el look mañanero de Terelu o su estilismo para ir al gimnasio. Para que no te pierdas ninguno hemos recopilado sus siete momentos más 'fashion'.