Mª Teresa, sobre Edmundo: "Soy feliz porque no tengo ningún motivo para no serlo"

María Teresa Campos ha concedido su entrevista más íntima a Terelu, justo antes de visionar un nuevo capítulo de ‘Las Camps’. Sin entrar en detalles, la presentadora quiso aclarar los rumores de crisis en su relación con Edmundo. “No voy a hablar de ese tema, no he dicho ni una sola palabra, solo quiero decir que me encuentro en el mismo momento de felicidad que me encontraba hace unos meses y, si cabe, más. Soy feliz porque no tengo ningún motivo para no serlo”, aseveraba María Teresa.