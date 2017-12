¡Vuelven 'Las Campos'! Especial navideño en Nueva York, el miércoles 27

Hagan lo que hagan, las Campos siempre se sitúan en el punto de mira de las cámaras de televisión y de los objetivos fotográficos. Admiradas y cuestionadas por igual, las tres protagonistas de ‘Las Campos’ conforman una de las sagas femeninas más populares de nuestro país. Según Óscar Cornejo, productor ejecutivo y codirector del docushow, “la primera temporada de ‘Las Campos’ fue solo un aperitivo. Ahora llega el plato fuerte. En las nuevas entregas, Mª Teresa y sus hijas salen fuera de España y los espectadores podrán ver cómo se comportan más allá de su zona de confort. Sufrirán, llorarán y en ocasiones llevarán al límite su convivencia”. Afirma también que “después de esta temporada, las niñas no querrán ser princesas. Querrán ser las Campos”.

Si hija Terelu se siente “ilusionada” con las nuevas ediciones del docushow: “Iniciar otra vez esta aventura es un motivo de alegría”. Indica también que “los espectadores creen que nos conocen, pero solo conocen una parte de nosotras. En la nueva temporada se van a sentir identificados con muchas situaciones y se van a divertir mucho”. Carmen, por su parte, declara que “gracias a ‘Las Campos’ he superado mi fobia a volar” y atribuye el éxito del formato a “la curiosidad que despierta a la gente conocer a alguien que lleva viendo toda la vida, pero en otro escenario completamente distinto a un plató de televisión”.

“No me gustan las ciudades, pero me gusta Nueva York”. Con estas palabras declaró Madonna su amor incondicional por la metrópoli más grande de los Estados Unidos en su canción ‘I Love New York’. Pero, ¿logrará la Gran Manzana cautivar también a las Campos? El nuevo especial navideño del personality show dará respuesta a este interrogante.