Así es como "no come" Terelu: "Yo no cojo kilos en Navidad, engordo progresivamente"

Terelu Campos es la catadora oficial de 'Las Campos'. Ella lo deja claro: "Aunque piensen que estoy todo el día comiendo, no como", sentencia justo antes de pedir "un bocaito" de la deliciosa tortilla del bar. En el Mercado de Santa María de la Cabeza, no rechaza probar el jamón serrano y, mientras cocina el pavo de la cena de Navidad que ha preparado su madre, repone fuerzas entre un hervor y otro. No, definitivamente Terelu no come.