Terelu recuerda su primer beso: “¡Qué asco que me dio! ¡Abrió ‘toa’ la boca!”

Terelu y Carmen han paseado por el parque malagueño en el que pasaron grandes momentos durante su infancia. Si hay un momento vivido en el parque que Terelu no ha podido olvidar fue el primer beso que un chico le dio paseando entre sus árboles: “Aquí me trajo a mí un tío y me dio un beso con ‘toa’ la boca abierta, ¡casi me da un infarto!” Carmen también tenía un recuerdo del parque, los paseos que daba por allí con el exnovio de su hermana Terelu…