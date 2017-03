¡¡Los Morancos transforman a Terelu y a Carmen en Antoña y Omaita!!

Terelu y Carmen han asistido a ver el espectáculo de los Morancos. No hemos podido parar de reír desde que han llegado hasta que se han ido. “¿Qué es analógico?”, “Hace tanto que no lo cogen el toto que se lo puedes coger tú”, “No me frustra estar sin pareja, me divierto como una loca”. Éstas han sido sólo alguna de las frases más divertidas. ¡No te lo pierdas!