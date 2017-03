Pelayo analiza los looks de Terelu: "No sé cómo has tenido ovarios de ponértelos"

Terelu se ha citado con Pelayo en busca de consejos para una nueva vía de ingresos. El estilista le ha comentado que debe saber que existen importantes firmas que le podrían pagar suculentas cifras de dinero solo por llevar sus productos. Ya puestos, el coach de 'Cámbiame' no solo le ha enseñado a posar en las fotos sino que se ha atrevido a juzgar algunos de sus modelitos del pasado: "Hay looks muy fuertes, no sé cómo has tenido los ovarios de ponértelos. Eres una bomba". ¿Hará Terelu autocrítica?