¡Directos a los directos! Los coaches salvan a tres voces de cada equipo

Las batallas han llegado a su fin pero antes de que lleguen los ansiados directos queda una última decisión que tomar y será la semana que viene en el último asalto. Pero no todos pasarán por este trago. Cada equipo cuenta con nueve miembros y cada coach ha tenido el privilegio de salvar a tres de ellos para que pasen directos a los directos. El resto, seis de cada grupo, tendrá una segunda oportunidad la semana que viene. ¿Quiénes serán los elegidos de Juanes, Malú, Pablo López y Manuel Carrasco?

Malú tenía un dilema frente a ella y ha querido calmar a sus chicos con unas bonitas palabras: “No penséis que ‘me voy’ porque no lo hice bien. La opción de quedarse y volver a cantar también es buena” . Dicho esto, había que tomar una decisión y decantarse por tres voces, de entre las nueve que forman su equipo. Genara, Samuel, Ricardo, Víctor… Todos quieren ir a los directos pero solo hay sitio para tres de ellos… De momento.

No lo tenía nada fácil pero había que hacerlo. A pesar de esto, Manuel no ha querido que su decisión fuera amarga, pues considera que no está eliminando a nadie , aún. Por muchas apuestas que haya, él tiene la última palabra. ¿Qué tres participantes pasan a los directos? ¿A quién envía Manuel Carrasco al último asalto que tendrá lugar la semana que viene?