Ya a la venta 'Lo mejor de La Voz 2017'

telecinco.es

¡Ya tenemos el CD con lo mejor de esta edición!

¿Quieres revivir los momentazos de LA VOZ? El 27 de diciembre sale el disco 'Lo mejor de La Voz 2017' con lo mejor del paso del paso de los finalistas por el programa. ¡Hazte con él!

Aquí te dejamos los temas que lo componen:

1. GABRIELE RECONSIDER BABY (Lowell Fulson)

2. PEDRO HERNÁNDEZ GRAVITY (John Clayton Mayer)

3. ALBA GIL HALLELUJAH (Leonard Cohen)

4. SAMUEL REGGAETON LENTO (BAILEMOS) (Luis Angel O’Neill, Jadan Andino, Eric Perez, Jorge Class)

5. ALBA GIL FEAT. ELENA LISTEN (Henry Krieger, Scott Cutler, Beyoncé Knowles, Anne Preven)

6. SAMUEL FEAT. MARIZ CHEAP THRILLS (Sia Furler, Greg Kurstin, Sean Paul Henriques)

7. PEDRO HERNÁNDEZ FEAT. ADRIAN DEMONS (Daniel Reynolds, Alexander Grant, Daniel Sermon, Benjamin McKee, Joshua Mosser)

8. GABRIELE FEAT. GONZALO FATHER AND SON (Cat Stevens)

9. PEDRO HERNÁNDEZ THIS LOVE (Adam Noah Levine, Jesse Royal Carmichael, Ryan Michael Dusick, James B Valentine, Michael Allen Madden)

10. ALBA GIL PILLOWTALK (Zain Javadd Malik, Levi Lennox Malundama, Michael Hannides, Anthony Hannides, Joe Garrett)

11. SAMUEL SÓLO TÚ (Carlos Augusto Rivera Guerra, Julián Ramírez Arellano)

12. GABRIELE FEELING GOOD (Matthew James Bellamy)

13. ALBA GIL SECRET LOVE SONG (Jez Ashurst, Emma Rohan, Rachel Furner, Jason Desrouleaux)

14. SAMUEL MAMA (Guy James Robin, Edward James Drewett, Sam Romans)

15. GABRIELE STAND BY ME (B.E. King, Jerry Leiber, Mike Stoller)

16. PEDRO HERNÁNDEZ IF YOU DON’T KNOW ME BY NOW (Leon Huff, Kenneth Gamble)

17. ALBA GIL GOLDEN SLUMBERS (John Lennon, Paul McCartney)

18. GABRIELE AIN’T NO SUNSHINE (Bill Withers)

19. SAMUEL IMAGINAME SIN TI (Rudy Amado Perez, Mark Portmann)

(20. PEDRO HERNÁNDEZ VERSACE ON THE FLOOR (James Edward Fauntleroy II, Philip Martin Lawrence II, Christopher Steven Brown)

21. GABRIELE TAKE ME TO THE CHURCH (Lauren Christy)

22. PEDRO HERNÁNDEZ THE END OF OUR ROAD (Rodger Penzabene, Barrett Strong, Norman Whitfield)

23. ALBA GIL HAVE YOURSELF A MERRY LITTLE CHRISTMAS (Hugh Martin, Ralph Blane)

24. SAMUEL A PURO DOLOR (Omar Alfanno)