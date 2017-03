Fermín convence a Antonio Orozco con su ‘A castle on a cloud’

Fermín salió al escenario habiendo cumplido ya su sueño: estar en ‘La Voz Kids’. Sin embargo, el sueño no se quedó ahí y lo alargó gracias a Antonio Orozco. Interpretó a la perfección ‘A castle on a cloud’ y el coach le dio su premio. “Es un género desconocido para mí pero según ibas cantando me he imaginado otras canciones que pueden ser maravillosas en tu voz”, ha afirmado.