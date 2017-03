Guillermo canta por primera vez con una banda y no logra que los coaches se giren

Era la primera vez que Guillermo salía a un escenario para cantar con una banda pero se quitó los nervios e incluso le sobró fuerza al interpretar 'Me muero por besarte'. No consiguió que ningún coach se girase pero se llevó los aplausos y halagos de los tres. Guillermo no se vino abajo y dijo que lo seguirá intentando hasta el infinito.