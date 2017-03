Antonio Orozco: "Tenemos que dar buen ejemplo, y con niños mucho más"

Si el papel de los coaches de 'La Voz' siempre es importantísimo, en 'La Voz Kids' adquiere un papel más responsable al estar juzgando a niños. Sobre eso reflexiona Antonio Orozco en los pasillos del plató con nosotros, y nos cuenta que está muy interesado en "dar buen ejemplo" y en enseñarles que no ser elegidos "no es el final de nada, si no el principio de todo".