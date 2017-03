Un regreso por todo lo alto: Mónica hace pleno en su segunda vez en ‘La Voz Kids’

Las segundas 'Audiciones a ciegas' han puesto el listón muy alto. Nos han dejado grandes momentos y esto todavía no ha hecho más que empezar. Mónica, qué no consiguió pasar esta fase en la edición anterior, ha vuelto para mostrar a los coaches su mejor versión. Como ella misma ha dicho ha venido a por todas y ha arrasado. David Bisbal , Antonio Orozco y Rosario se han dado la vuelta y han sacado sus mejores armas para tratar de convencerla de que se fuera con ellos.

Mónica no logró pasar de las 'Audiciones a ciegas' en la pasada edición de 'La Voz kids' pero no se dio por vencida y decidió volver. Eso sí, esta vez lo hizo con una canción mucho más cañera, 'Who's loving you' de los Jackson 5, y con mucha más seguridad en sí misma. Dos claves que l e hicieron arrasar entre los coaches. Los tres se giraron y sacaron sus mejores armas para tratar de convencerla. Orozco le recordó que él también es de Barcelona, Rosario se atrevió con unas palabras en catalán y David remarcó su segundo apellido, Ferré. Las presiones no pudieron con Mónica que tenía muy claro que quería irse con Bisbal.

Otra de las actuaciones con la que 'fliparon', literalmente, los tres coaches fue con la de Leire. La canaria escogió el tema '(You make me feel like) A natural woman' de Aretha Franklin y lo bordó. Una vez más, David Bisbal, Antonio Orozco y, sobre todo, Rosario Flores, dieron lo mejor de sí para convencer a la pequeña. Rosario llegó a declararse una 'gypsy funky' y una negra gitana, y Bisbal casi se rompe la mano de la fuerza con la que le dio al botón. El cantante almeriense volvió a ganar la batalla a sus compañeros porque Leire también eligió su equipo.

El otro pleno de la noche fue para Aray. Con tan solo 12 años lleva el flamenco en la sangre y su sueño es ser bailaor. Bisbal, Orozco y Rosario no dudaron en pulsar el botón y lo hicieron a la vez. Los tres coincidieron en que se le notaba que estaba nervioso y están seguros de que lo puede hacer mucho mejor pero notaron que lo lleva dentro. "Lo llevo en la sangre como tú, te he 'sentío", fueron las palabras de Rosario hacia Aray y lo convencieron para irse a su equipo.

Uno de los momentos más emotivos pero también tensos de la noche fue la actuación de Miguel Ángel. El sevillano sueña con llenar los escenarios, hacer giras por todo el mundo y hasta tiene pensado cómo será su autógrafo, pero se pone muy nervioso al subir al escenario. Tanto que le jugaron una mala pasada y, cuando ya casi estaba terminando, se olvidó de la letra de la canción. La emoción se apoderó de él y no pudo contener las lágrimas. Los coaches enseguida fueron a consolarlo. Le dijeron que a todos les ha pasado alguna y le dejaron volver a cantar la canción para que no se fuera del programa con ese mal sabor de boca.