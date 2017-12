Marina: el tiempo es un estado de ánimo

Ya lo sabes, en esta vida todo es cuestión de actitud . ¿Por qué no salir un martes? ¿Por qué no ir a la playa en febrero? ¿Por qué no aprovechar el ahora sin esperar el futuro? El modelo Marina va contigo siempre y te da un rollazo elegante y moderno ya te de por hacer el pino o colarte en una fiesta. Porque eres de los que contagian energía positiva hagan lo que hagan, es lo que tiene vivir en un verano eterno.