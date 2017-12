Notting: girls just wanna have fun

Las chicas como tú lo tienen claro, no hay horarios para pasarlo bien, ni discos que cierren. La diversión está donde tú estés. Por eso, el modelo Notting te queda tan bien. Como tú, es puro color, puro brillo, puro rollo. Sabes que no pasas desapercibida, pero no te importa, tú sabes a lo que vas. Lo que sí te importa es convertir cada día en una celebración de sentirte viva.