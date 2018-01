The Tripletz consiguió poner al público patas arriba en la #MeNowParty

Cuando entraron por la puerta de Medias Puri, Sergi y Lucas no daban crédito al ver lo que se estaba preparando en la #MeNowParty de Mark Maddox. Pero The Tripletz no tardaron mucho en contagiarse del clima del lugar y ofrecer la mejor versión de sí mismos para que los asistentes lo dieran absolutamente todo en la fiesta. Lentejuelas, temazos y bailes fueron los protagonistas de una sesión que se convirtió en el perfecto broche de oro, el fin de fiesta ideal para un evento en el que el público aprovechó el momento al máximo.