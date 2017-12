La moda y el estilo protagonizaron la #MeNowParty: estos fueron los mejores looks

Lógicamente, en un evento de tales características no podían faltar celebrities que pusieran el toque de brillo a una noche inolvidable . Y muchos no quisieron perder la oportunidad de darlo absolutamente todo en la #MeNowParty: The Tripletz , Pepino & Crawford o los tronistas de 'Mujeres y hombres y viceversa' fueron algunos de los famosos que asistieron al fiestón. Y todos ellos sacaron sus mejores galas para deslumbrarnos y lucir sus mejores modelos . Hemos seleccionado los mejores para que no te pierdas los lookazos que llevaron las celebrities.