‘Adrián, ¡qué grande!’
Adrián Martín vuelve a Telecinco tras su paso por ‘Levántate’ con ‘Adrián, ¡qué grande!’
Este jueves a las 22.00h 'Adrián, ¡qué grande!', presentado por Jesús Vázquez
04.01.17 | 12:29h.
Tras su paso por 'Levántate', el artista malagueño, que ha participado en varias ediciones de multitudinarios certámenes solidarios de Estados Unidos y Chile, iniciará una gira de conciertos por toda España. Este jueves a las 22.00h regresa a Telecinco con el especial 'Adrián, ¡qué grande!', presentado por Jesús Vázquez, y en el que el joven cantante compartirá escenario con numerosos artistas.
Su talento vocal y su desparpajo le han llevado no solo a emocionar a millones de espectadores españoles tras su paso por el talent show 'Levántate', sino también a la audiencia estadounidense tras su participación en dos ocasiones en Teletón USA, importante certamen solidario de Univisión, y en su versión chilena, celebrada ante más de 100.000 personas en el mítico Estadio Nacional. El éxito y el reconocimiento alcanzados por Adrián Martín a raíz de su participación en el famoso formato estrenado por Telecinco en 2015, serán celebrados por la cadena este jueves (22:00h) con un programa especial presentado por Jesús Vázquez en el que el joven intérprete compartirá escenario con destacados artistas españoles.
Bajo el título 'Adrián, ¡qué grande!', este especial musical, en el que Adrián Martín replicará la fórmula de duetos de su exitoso primer trabajo discográfico, reconocido con el Disco de Oro, contará con la participación de José Mercé, India Martínez, Manu Tenorio, Niña Pastori, Vanesa Martín, Rosana, Bebe y Pitingo, entre otros, además de la colaboración de Rafa Blas, ganador de 'La Voz 1', la cantante Dama y el compositor, cantante y guitarrista Salvador Beltrán.
'Lleno de vida': más de 20.000 copias vendidas en poco más de tres meses y una nominación a los Grammy Latino
El especial, que Telecinco produce en colaboración con La Competencia, servirá para conmemorar, entre otros hitos, el éxito cosechado por el primer disco de Adrián Martín. Lanzado el pasado mes de abril, 'Lleno de vida', en el que el joven malagueño canta a dúo con grandes artistas una recopilación de canciones populares, se convirtió en Disco de Oro tras vender 20.000 copias en sus primeros tres meses en el mercado y una nominación a los Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional.
El artista, que ha compartido recientemente escenario con Natalia Jiménez, Shaila Dúrcal y Luis Fonsi en Teletón USA, y ha cantado ante más de 100.000 personas en la versión de Chile de este certamen solidario, iniciará próximamente una gira de conciertos por España.
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CUENTA ATRAS
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CUENTA ATRAS
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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REX, UNIDAD ESPECIAL
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C.S.I. LAS VEGAS
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SIN RASTRO
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CUENTA ATRAS
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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ELEMENTARY
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LA TIENDA EN CASA
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EL VESTIDO DE TU BODA: ATLANTA
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QUIERO SER
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MUJERES DESESPERADAS
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MAJOR CRIMES
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DIVINITY CHRISTMAS HOLIDAYS: 'UN CUENTO DE NAVIDAD'
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DIVINITY CHRISTMAS HOLIDAYS: 'UN AMOR CON SIETE VIDAS'
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CAZAMARIPOSAS LIVE!
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QUIERO SER
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MIRAMIMUSICA
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LA TIENDA EN CASA
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LA TIENDA EN CASA
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EL VESTIDO DE TU BODA: ATLANTA
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QUIERO SER
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MUJERES DESESPERADAS
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THE CLOSER
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MIRAMIMUSICA
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LA TIENDA EN CASA
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LOS DESASTRES NATURALES MÁS IMPACTANTES
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LOS DESASTRES NATURALES MÁS IMPACTANTES
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HORAS DESESPERADAS
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CONVÉNZEME
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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CONVÉNZEME
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VETERINARIO AL RESCATE
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BE THE BEST
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ESPECIAL CALLEJEROS
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BE THE BEST
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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BE THE BEST
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CALLEJEROS
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