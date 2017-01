Boing comienza 2017 con el estreno exclusivo de la serie ‘Mi caballero y yo’

Un Medievo divertido en ‘Mi caballero y yo’

Érase una vez en la Edad Media un joven que aspira a convertirse en caballero y luchar en las grandes afrentas del momento. Así arranca ‘Mi caballero y yo’ (23 de enero, 19:00h), nueva serie en exclusiva de Boing que combina la imagen propia de la época medieval con toques futuristas, integrados por un smart-espejo que no solo dice quién es el más guapo del reino, sino que también incorpora un GPS, juegos y distintas aplicaciones. ‘Mi caballero y yo’ está protagonizada por Jimmy, un chaval listo, creativo y tenaz, que acude a la escuela de escuderos con el objetivo de emular a su padre; la princesa Cat, su mejor amiga, además de una chica valerosa e independiente; y Henri de Orange, padre de Jimmy y un caballero entusiasta e idealista con un corazón de oro. Este trío caballeresco se las arreglará para hacer del oscuro Medievo habitado por princesas y dragones, entre otras criaturas, un lugar un poco más brillante y mucho más divertido.



Crossover de ‘Las Supernenas’ en el especial ‘Teen Titans Go!’

Boing también quiere empezar el año a toda mecha y para eso hay que contar con ¿Teen Titans o con Las Supernenas? Mejor con los dos. Así surge el especial ‘Teen Titans Go! Contra Las Supernenas’ (27 de enero, 21:00h). Cansado de que las Supernenas chafen sus maléficos planes, Mojo Jojo decide escapar a una dimensión alternativa en la que los superhéroes no se preocupen de cazar villanos. Esa es precisamente la dimensión de ‘Teen Titans Go!’: Cyborg y Chico Bestia reciben a Mojo Jojo encantados de la vida y se unen a él con entusiasmo cuando les propone crear un ejército de monos cibernéticos. Mientras tanto, Robin, Raven y Starfire se encuentran a Las Supernenas en su salón y las confunden con tres niñas desvalidas. ¡Gran error! Las superheroínas se picarán dando lugar a un terrible enfrentamiento entre ambos.



Además, los Titans, tras sufrir un naufragio cuando iban en su yate de lujo terminan perdidos en una isla tropical. ¿Cómo sobrevivirán? Los espectadores podrán descubrirlo en el especial ‘Teen Titans Go! Aventuras en la isla’.



Nuevos episodios exclusivos de ‘Steven Universe’, ‘Tito Yayo’ y ‘Hora de aventuras’

Los episodios de estreno de ‘Steven Universe’ (7 de enero, 12:30h) vienen cargados de novedades: Steven, Greg y La Perla van a la ciudad de Empire City para darse a la buena vida, pero descubrirán que el lujo también puede ocasionar problemas. Tito Yayo seguirá ayudando este año a todo el que lo necesite; en estos nuevos episodios (14 de enero, 12:15h) conseguirá que un niño saque la cabeza de las nubes y logre centrarse en su examen de historia. Como siempre, Tito Yayo estará acompañado de sus inseparables amigos: Riñonera, Pizza Steve y el tranquilo Mr. Gus.



Por último, en un mundo paralelo inventado por el Rey Hielo, había una vez una aventurera humana a la que le encantaba ayudar a los débiles y luchar contra los malos. Se llamaba Fionna, la humana y siempre estaba acompañada por la gata Cake, una mascota mágica a la que también le encanta hacer de héroe. Ambos son las versiones femeninas de Finn y Jake, protagonistas de ‘Hora de aventuras’, en un episodio especial (21 de enero, 13:05h) en el que mostrarán que para ser un verdadero héroe no importan los géneros, sino el valor y el coraje.



Boing, canal infantil comercial preferido por los niños en 2016, anota la mayor ventaja histórica sobre Disney Channel (12,6% vs. 9,8%)

Los niños han elegido de nuevo a Boing por cuarto año consecutivo como canal infantil comercial de referencia con un 12,6% de la cuota de pantalla entre los espectadores de 4 a 12 años, una cifra que con la que marca una distancia de 2,8 puntos sobre Disney Channel (9,8%). El canal se impone ininterrumpidamente respecto a su competidor desde enero de 2015. Boing también es en 2016 líder comercial entre los niños de 4 a 9 años (13,3%), los más demandantes de juguetes y el core-target del sector juguetero. En cuanto a contenidos, el cine ha sido el producto más valorado por los pequeños espectadores con las películas ‘Los Picapiedra en Viva Rock Vegas’ (3,7% y 646.000) y ‘Turbo’ (3,6% y 588.000) como sus emisiones más vistas.