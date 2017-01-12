La iniciativa busca demostrar la superioridad de su Red 4G
Vodafone pone a prueba su Red 4G con varias pruebas de deporte extremo
El piloto acrobático Juan Velarde ha sido el encargado de poner a prueba su destreza
12.01.17 | 13:44h.
Vodafone, siguiendo con su campaña "Ponme a prueba" en la que retaba a sus usuarios a utilizar la Red 4G de Vodafone en situaciones complejas como lugares remotos o momentos de aglomeración, ha querido ahora dar un paso más pidiendo a un deportista que ponga a prueba la fiabilidad de su Red 4G.
Juan Velarde, piloto de vuelo acrobático, ha realizado diversas acrobacias aéreas en las que ha puesto a prueba la Red 4G de Vodafone, demostrando así que funciona incluso en las situaciones más desfavorables.
Desde el aeródromo de Casarrubios (Toledo) el deportista nos ha hecho sentir lo que es el auténtico 4G extremo montándose en su avión de air race y pilotándolo como jamás se ha hecho: con el cuadro de mandos completamente tapado. Su única ayuda en esta hazaña han sido varios Smartphones conectados a la Red 4G de Vodafone.
Esta espectacular acción se ha grabado tanto desde la perspectiva del deportista como desde la de observadores externos, y se viralizará a través de redes sociales con el hashtag #4Gextremo.
Pero Juan Velarde no va a ser el único que va a poner a prueba la Red 4G de Vodafone. En breves semanas podremos ver a otro gran deportista, Carlos Suárez, desafiando la conectividad de la Red en dos acciones igual de difíciles y que muy pronto os contaremos.
MEC ha sido la agencia responsable del desarrollo estratégico y planificación de toda la campaña "Ponme a prueba" para Vodafone.
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CUENTA ATRAS
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CUENTA ATRAS
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LA TIENDA EN CASA
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MOTIVE
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MOTIVE
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MOTIVE
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MOTIVE
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MOTIVE
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MOTIVE
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MIRAMIMUSICA
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LA TIENDA EN CASA
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EL VESTIDO DE TU BODA: ATLANTA
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EL VESTIDO DE TU BODA: ATLANTA
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EL VESTIDO DE TU BODA: ATLANTA
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QUIERO SER
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MUJERES DESESPERADAS
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MUJERES DESESPERADAS
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CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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LAS PELIS QUE NOS GUSTAN A NOSOTRAS: 'ZOOLOCO'
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LAS PELIS QUE NOS GUSTAN A NOSOTRAS: 'FLICKA 3'
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GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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QUIERO SER
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QUIERO SER
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CAZAMARIPOSAS
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DCINE: 'EL DIABLO VISTE DE PRADA'
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DCINE: 'DOS MADRES Y UNA BODA'
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DCINE: 'EN LO BUENO Y EN LO MALO'
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THE CLOSER
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THE CLOSER
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MIRAMIMUSICA
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LA TIENDA EN CASA
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DCINE: 'DOS MADRES Y UNA BODA'
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DCINE: 'EN LO BUENO Y EN LO MALO'
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THE CLOSER
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THE CLOSER
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MIRAMIMUSICA
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LA TIENDA EN CASA
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EL VESTIDO DE TU BODA: ATLANTA
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EL VESTIDO DE TU BODA: ATLANTA
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EL VESTIDO DE TU BODA: ATLANTA
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QUIERO SER
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MUJERES DESESPERADAS
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MUJERES DESESPERADAS
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CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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LAS PELIS QUE NOS GUSTAN A NOSOTRAS: ' EL PADRE DE LA NOVIA'
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LAS PELIS QUE NOS GUSTAN A NOSOTRAS: 'DIVINA PAREJA'
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GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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QUIERO SER
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QUIERO SER
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CAZAMARIPOSAS
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DCINE: 'CUERPOS ESPECIALES'
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DCINE: 'LA MONTAÑA EMBRUJADA'
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THE CLOSER
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THE CLOSER
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THE CLOSER
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THE CLOSER
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DIVINITY JUKEBOX
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TAQUILLA MEDIASET
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LA TIENDA EN CASA
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INKMASTER
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INKMASTER
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INKMASTER
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INKMASTER
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INKMASTER
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ESPECIAL CALLEJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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BE THE BEST
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MI EXTRAÑA OBSESIÓN
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MI EXTRAÑA OBSESIÓN
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MI EXTRAÑA ADICCIÓN
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MI EXTRAÑA ADICCIÓN
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MI EXTRAÑA ADICCIÓN
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MI EXTRAÑA ADICCIÓN
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VETERINARIO AL RESCATE
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VETERINARIO AL RESCATE
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VETERINARIO AL RESCATE
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VETERINARIO AL RESCATE
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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RESTAURANTE IMPOSIBLE
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RESTAURANTE IMPOSIBLE
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RESTAURANTE IMPOSIBLE
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RESTAURANTE IMPOSIBLE
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RESTAURANTE IMPOSIBLE
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RESTAURANTE IMPOSIBLE
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RESTAURANTE IMPOSIBLE
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ESPECIAL CALLEJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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RESTAURANTE IMPOSIBLE
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RESTAURANTE IMPOSIBLE
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RESTAURANTE IMPOSIBLE
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RESTAURANTE IMPOSIBLE
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RESTAURANTE IMPOSIBLE
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ESPECIAL CALLEJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS VIAJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS VIAJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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RÍO SALVAJE
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RÍO SALVAJE
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GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
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VETERINARIO AL RESCATE
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VETERINARIO AL RESCATE
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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TRANSPORTES IMPOSIBLES
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TRANSPORTES IMPOSIBLES
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TRANSPORTES IMPOSIBLES
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TRANSPORTES IMPOSIBLES
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MI EXTRAÑA ADICCIÓN
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MI EXTRAÑA ADICCIÓN
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MI EXTRAÑA ADICCIÓN
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MI EXTRAÑA ADICCIÓN
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MI EXTRAÑA ADICCIÓN
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MI EXTRAÑA ADICCIÓN
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MI EXTRAÑA ADICCIÓN
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MI EXTRAÑA ADICCIÓN
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MI EXTRAÑA ADICCIÓN
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MI EXTRAÑA ADICCIÓN
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MI EXTRAÑA ADICCIÓN
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MI EXTRAÑA ADICCIÓN
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MI EXTRAÑA ADICCIÓN
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MI EXTRAÑA ADICCIÓN
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MI EXTRAÑA OBSESIÓN
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MI EXTRAÑA OBSESIÓN
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MI EXTRAÑA OBSESIÓN
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MI EXTRAÑA OBSESIÓN
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CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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